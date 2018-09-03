«ناسداك دبي» و«بيت الوساطة» يروّجان لمزايا «العقود المستقبلية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «ناسداك دبي»، وبيت الوساطة للأوراق المالية، حملةً ترويجية مشتركةً للتعرف إلى المزايا المقدمة للمستثمرين حول التداول في العقود المستقبلية للأسهم.

وستتضمن الحملة إقامة ندوات وورش عمل في«ماركت سايت»، الذي يقع ضمن مكاتب «ناسداك دبي» الجديدة، المخصص لإقامة الفعاليات المتعلقة بأسواق المال، وأنشطة أخرى لنشر الوعي بشأن مزايا العقود المستقبلية للأسهم. وتعد شركة بيت الوساطة للأوراق المالية، أحد أعضاء التداول في سوق «ناسداك دبي» للمشتقات، والذي تم افتتاحه في عام 2016.

وقال العضو المنتدب لشركة بيت الوساطة للأوراق المالية، عبدالهادي السعدي: «تمثل سوق (ناسداك دبي) للعقود المستقبلية للأسهم، أحد التطورات الأكثر جاذبية في أسواق المال الخليجية لسنوات عدة، نظراً لأنها تقدم للمستثمرين أدواتٍ للتعبير عن توجهاتهم الاستثمارية بطريقة جديدة تتخطى فكرة شراء الأسهم وبيعها فقط».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي: «في سياق تحقيق هدفنا لزيادة وعي المستثمرين بشأن مزايا العقود المستقبلية للأسهم، تعد بيت الوساطة للأوراق المالية أحد شركاء التعاون المتميزين لـ(ناسداك دبي). وتدعم القدرة على التداول في العقود المستقبلية، فعالية نشاط التداول في الأسهم الأساسية، وتقدم فرصاً ممتازة لخيارات الاستثمار المتعلقة بها».