سريان عقد إيجار المنشأة ضروري لتجديد الرخصة تلقائياً

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

تأتي خدمة التجديد التلقائي ضمن مبادرة «لا تتعنى» وتتعلق الخدمة بالتراخيص الصادرة عن اقتصادية دبي، عبر إرسال المتعامل رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ليتم إرسال إذن الدفع في رسالة نصية إلى الرقم حال استيفاء اشتراطات اقتصادية دبي، ومن ثم يمكن للمتعامل دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية.

ولتجديد الرخصة التجارية ينبغي التأكد من سريان عقد إيجار موقع المنشأة، وفي حال تطلب الأمر تجديد عقد الإيجار، يتوجب توثيق العقد من أحد المكاتب المعتمدة لمؤسسة التنظيم العقاري (إيجاري).

ويأتي هذا الإقبال على خدمة التجديد التلقائي بفضل المزايا التي تتمتع بها الخدمة، حيث يمكن التجديد لفترة أكثر من سنة وكحد أقصى أربع سنوات، بحيث يتطابق مع فترة عقد الإيجار، وكذلك أصبحت الخدمة أكثر ذكاء بحيث توفر الخدمة معلومات لاستكمال الإجراء، وكذلك شمل التجديد الرخصة الفورية بحيث يستطيع أصحابها تجديد الرخصة.

ولم تعد هناك حاجة إلى زيارة الدائرة أو أي مركز خدمة تابع لها، وباتت الخدمة تغطي أكثر من 2096 نشاطاً تجارياً أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي، كما أنها لا تحتاج إلى موافقات خارجية لإتمام عملية التجديد سوى أربع من الرخص التجارية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، والأنشطة هي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة، ونقل الركاب بالسيارات الفخمة وتأجير السيارات، وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطان تابعان لدائرة السياحة هما منظم رحلات سياحية داخلية، وخارجية، والأهم أن خدمة التجديد التلقائي تتم خلال دقائق ودون رسوم إضافية وتوفر الوقت والجهد على ملاك الرخص.