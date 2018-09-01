اقتصادية أبوظبي تغلق مركز خدمة المتعاملين في أبوظبي والعين مؤقتا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية ــ أبوظبي عن اغلاق مؤقت لمركز خدمة المتعاملين بمقري مركز أبوظبي للاعمال في كل من أبوظبي والعين وذلك بسبب أعمال الصيانة والتحسين وتطوير جودة كافة خدمات التراخيص الاقتصادية بما يحقق رضا المتعاملين والتميز في تقديم الخدمة.

أكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للاعمال أن الدائرة ستستمر في تقديم كافة خدمات التراخيص الاقتصادية بمركز خدمة المتعاملين في الطابق الأول من مبنيي الدائرة في كل من أبوظبي والعين بنفس الوتيرة والتميز والجودة.

وأوضح أن "كاونترات" الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الطابق الاول من مبنى الدائرة في كل من أبوظبي والعين تم إلغاؤها واستبدالها بخدمات الدائرة وذلك بهدف ضمان استمرارية تقديم خدمات مركز ابوظبي للاعمال لكافة المتعاملين.

وحث محمد منيف المنصوري كافة المتعاملين على الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الدائرة عبر موقعها الالكتروني adbc.abudhabi.ae على مدار الساعة وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة لاعمال التحسين والتطوير لمقري مركز ابوظبي للاعمال في كل من ابوظبي والعين.