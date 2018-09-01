اقتصادية أبوظبي تغلق مؤقتاً مركز خدمة المتعاملين في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم





أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لمتعامليها عن اغلاق مؤقت لمركز خدمة المتعاملين بمقري مركز أبوظبي للاعمال في كل من أبوظبي والعين وذلك بسبب أعمال الصيانة والتحسين بهدف تطوير جودة كافة خدمات التراخيص الاقتصادية بما يحقق رضى المتعاملين والتميز في تقديم الخدمة.

وأكد سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للاعمال أن الدائرة ستستمر في تقديم كافة خدمات التراخيص الاقتصادية بمركز خدمة المتعاملين في الطابق الأول من مبنيي الدائرة في كل من أبوظبي والعين بنفس الوتيرة والتميز والجودة .

وأوضح أن" كاونترات" الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الطابق الاول من مبنى الدائرة في كل من أبوظبي والعين تم الغائها واستبدالها بخدمات الدائرة وذلك بهدف ضمان استمرارية تقديم خدمات مركز ابوظبي للاعمال لكافة المتعاملين .

وحث سعادة محمد منيف المنصوري كافة المتعاملين على الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الدائرة عبر موقعها الالكتروني adbc.abudhabi.ae على مدار الساعة وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة لاعمال التحسين والتطوير لمقري مركز ابوظبي للاعمال في كل من ابوظبي والعين.

وأكد حرصه على عدم ارباك المتعاملين بأعمال التحسين والتطوير لمركز ابوظبي للاعمال في أبوظبي والعين بما يحقق رضاهم وذلك من خلال تلقي أية ملاحظات او شكاوى قد تنجم عن أي تعطيل لانجاز معاملاتهم بالشكل المطلوب.