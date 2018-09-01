«كوكاكولا» تشتري «كوستا» بـ5.1 مليارات دولار

المصدر: رويترز ــ رويترز

اتفقت شركة «كوكاكولا» العالمية على شراء سلسلة مقاهي «كوستا» مقابل 5.1 مليارات دولار، في صفقة تشمل الدين، وتهدف إلى تعزيز وجود الشركة في قطاع المشروبات الأكثر فائدة صحياً، والاقتداء بشركات مثل «ستاربكس» و«نستله» في سوق القهوة العالمية الآخذة في الازدهار. ومن شأن شراء منافذ «كوستا»، البالغ عددها نحو 4000 منفذ من شركة «وايتبريد» البريطانية، أن يعزز وجود أكبر شركة لإنتاج المشروبات الغازية في العالم في أحد القطاعات القليلة المتألقة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات المعلبة.

وستستخدم الشركة شبكة التوزيع لديها لدعم توسع «كوستا» في ظل سعيها للحاق بـ«ستاربكس».