المصدر: إعداد: أزاد عيشو

الإنترنت بطبيعتها غير آمنة، وليس هناك وسيلة أمان تضمن عدم حدوث حالات اختراق للإنترنت، لذلك من المهم حماية جهاز الكمبيوتر المستخدم في إجراء المعاملات المصرفية، من خلال عدم مشاركة الجهاز الخاص بك مع أي شخص آخر، واستخدام كلمة مرور خاصة بجهازك، لمنع الاستخدام غير المرخص للمعلومات، مع الحذر من فتح رسائل البريد الإلكتروني من مصادر غير موثوق بها، خصوصاً إذا كانت تحتوي على مرفقات، وعدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منك معلومات شخصية، وقد تكون في الواقع مصممة لخداعك من خلال الكشف عن معلومات شخصية حساسة.

وبحسب بنوك ومؤسسات مصرفية، يجب دائماً استخدام برامج جدران الحماية الشخصية ومكافحة الفيروسات، مع تجنب تحميل برامج، مثل شاشات التوقف وخلفيات سطح المكتب والألعاب وغيرها من البرامج القابلة للاستخدام من مواقع غامضة أو مجهولة الهوية. وقد تحتوي هذه البرامج على فيروسات، وتحقق دوماً من أن الموقع هو الموقع الحقيقي للبنك المطلوب.