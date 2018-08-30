فلسان زيادة في أسعار البنزين خلال الشهر المقبل

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تشهد أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة ارتفاعاً قدره فلسين اعتباراً من بعد غد السبت، الموافق الأول من شهر سبتمبر، بينما سيرتفع سعر وقود الديزل بقيمة فلس واحد، بحسب أسعار الوقود التي قررتها لجنة تحديد أسعار الوقود ونشرتها شركات توزيع الوقود في الدولة على مواقعها الإلكترونية، أمس.

وتم تحديد سعر لتر وقود «سوبر 98» بـ2.59 درهم في سبتمبر المقبل مقارنة بـ2.57 درهم خلال أغسطس الجاري، بزيادة قدرها فلسان. كما تم تحديد سعر وقود «خصوصي 95» بسعر 2.48 درهم، مقابل 2.46 درهم في أغسطس الجاري، بزيادة فلسين، وسيبلغ سعر لتر وقود «إي بلس 91» نحو 2.4 درهم، مقابل 2.38 درهم حالياً.

وسيرتفع سعر لتر وقود الديزل فلساً واحداً ليبلغ 2.64 درهم مقارنة بـ2.63 درهم في أغسطس الجاري.