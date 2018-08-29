%5 نمواً في التحويلات المالية عبر «الأنصاري للصرافة» خلال النصف الأول من 2018

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفادت شركة الأنصاري للصرافة بأن التحويلات المالية خلال النصف الأول من عام 2018، نمت بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكدت الشركة خلال حفل سنوي لها لتوزيع «جائزة مكافآت صيف 2018»، الذي أقيم في دبي أمس، أن هناك حركة جيدة في السوق، على الرغم من فترة الصيف التي تمتاز بهدوء التعاملات.

وأعلنت «الأنصاري للصرافة» عن فوز المتعاملة جينا سوراينو، من الجنسية الفلبينية، والمقيمة في دبي، بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون درهم. وقال المدير العام لـ«الأنصاري للصرافة»، راشد الأنصاري، إن التحويلات عبر الشركة نمت بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن النسبة نفسها تنطبق على القطاع ككل.

وأوضح الأنصاري أنه تم السحب على خمسة ملايين قسيمة، مقارنة بـ 4.5 ملايين قسيمة في عام 2017، مشيراً إلى أن سوراينو تعتبر «المليونير الخامس» الفائز في العرض الترويجي الذي تنظمه الشركة سنوياً. وأشار إلى أن الفرصة أتيحت لجميع المتعاملين مع «الأنصاري للصرافة» على مدى شهرين، هما فترة العرض الترويجي، لدخول السحب عن طريق إجراء مجموعة من المعاملات المؤهلة، والتي شملت: التحويلات المالية من خلال فروع «الأنصاري للصرافة»، أو باستخدام التطبيق الذكي (eExchange) على الهواتف المحمولة، وصرف العملات الأجنبية، وشراء الصكوك الوطنية بقيمة 1000 درهم، ودفع تذاكر السفر، إضافة إلى شراء بطاقات الأنصاري للصرافة (ترافل كارد)، ودفع رسوم التأشيرات السياحية.