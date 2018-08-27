مسح: «اتصالات» تتفوّق في إتمام المكالمات.. و«دو» تمتاز بجودة الصوت

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة بأن كلاً من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، تساوتا في نسبة انقطاع المكالمات في التغطية الداخلية لدى المشغّلين الاثنين، لتصل إلى 0.12%، بينما تفوقت «دو» بشكل طفيف في جودة الصوت لتبلغ 94.6% مقابل 94.3% لدى «اتصالات». وأشارت إلى أن نسبة نجاح إتمام المكالمات الصوتية في التغطية الخارجية بلغت 99.5% لدى «اتصالات»، فيما بلغت النسبة 99.1% لدى «دو». وبلغت نسبة نجاح إنشاء المكالمات الصوتية في التغطية الخارجية 99.7% لدى «اتصالات» و99.3% لدى «دو».

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي، الصادر أمس، حول «نتائج مقارنة الشبكات الخلوية للهاتف المتحرك في الدولة 2017»، أن جودة الصوت لدى «دو» بلغت 94.6% بينما بلغت لدى «اتصالات» 94.3%، لافتاً إلى أن نسبة انقطاع المكالمات في التغطية الخارجية تساوت لدى «اتصالات» و«دو» لتبلغ 0.14%.

وأشارت إلى أن المكالمة تعد مقطوعة عندما يتم قطع الاتصال قبل الأوان، خلال فترة 90 ثانية من الوقت الفعال للمكالمة، وهو ما يحدث نتيجة لضعف التغطية أو التداخل، أو المسائل الأخرى المتعلقة بالشبكة، وذلك بناء على ما يقارب 20 ألف محاولة اتصال صوتية لكل مشغل. وبيّن التقرير أن جودة تغطية شبكة الجيل الرابع بلغت 99% لدى «اتصالات» بينما بلغت عند «دو» 97.6%.

وحول نتائج المسح الميداني الداخلي، قالت الهيئة إن نسبة نجاح إتمام المكالمات الصوتية في التغطية الداخلية بلغت 99.7% لدى «اتصالات»، وبلغت عند «دو» 99.4%، بينما بلغت نسبة نجاح إنشاء المكالمات الصوتية في التغطية الداخلية 99.8% لدى «اتصالات»، وبلغت لدى «دو» 99.5%.

ووفقاً للهيئة، تساوت نسبة انقطاع المكالمات في التغطية الداخلية لدى المشغّلَين الاثنين لتصل إلى 0.12% لدى «اتصالات» و«دو» معاً، وتفوقت «دو» بشكل طفيف في جودة الصوت لتبلغ 94.6% مقابل 94.3% لدى «اتصالات».

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بتوظيف أحدث معدات الاختبار التي يتم استخدامها في أكثر من 160 منظمة و70 دولة، لضمان توفير مقارنة عادلة بين الخدمات المقدمة من شبكة الهواتف المتحركة للمشغلَين، موضحة أن هذه المعدات تقوم بقياس مؤشرات الأداء الرئيسة التي تتصل بتجربة جمهور المستهلكين.

وأكدت أنها تقوم بمناقشة نتائج المسح مع المرخص لهما، «اتصالات» و«دو»، من أجل تعزيز جودة الخدمات، موضحة أن المسح شمل أكثر من 22 ألف كيلومتر من الطرق، وأكثر من 25 ألف مكالمة على شبكة كل شركة، مع اختيار مجموعة كاملة من خدمات البيانات المتاحة في جميع تقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع. كما تمت تغطية جميع إمارات الدولة، وشمل المسح مدناً كبيرة وبلدات صغيرة، كما تم اختيار جودة الخدمات المتنقلة في 40 موقعاً داخلياً رئيساً في الدولة.