بنك الصين يقدم 116 مليار دولار قروضاً ضمن مبادرة «الحزام والطريق»

المصدر: بكين - د.ب.أ

قدم «بنك الصين» قروضاً بقيمة 115.9 مليار دولار أميركي لمشروعات في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنهاية يونيو الماضي، وفقاً لتقرير صدر أخيراً.

ووفقاً للتقرير، موّل البنك أكثر من 600 مشروع في إطار مبادرة «الحزام والطريق» بنهاية يونيو عام 2018، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ووسع البنك نطاق أعماله في البلدان الواقعة على طول «الحزام والطريق»، وأنشأ البنك حتى الآن فروعاً في 56 دولة ومنطقة في العالم، وتشمل أكثر من 20 دولة على طول «الحزام والطريق».

وإلى جانب ذلك، لعب البنك دوراً رئيساً في بناء «الحزام والطريق»، إذ أقام حتى الآن خمس حلقات نقاشية للتعاون الدولي في مجال بناء «الحزام والطرق» في 18 دولة، وشارك فيها 170 من كبار مسؤولي الحكومات والشركات.