الذهب يتجه إلى أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف 2017

المصدر: بنغالور ــ رويترز

حقق الذهب مكاسب محدودة في التعاملات الآسيوية، أمس، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في 19 شهراً، لكنه ظل على مسار أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف عام 2017.

وارتفع الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1175.22 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما انخفض 0.2% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1181.3 دولاراً للأوقية.

وعلى أساس أسبوعي، خسر الذهب 2.9%، فيما قد يكون سادس تراجع أسبوعي على التوالي. وكان المعدن الأصفر سجل أدنى مستوياته منذ يناير 2017، عند 1159.96 دولاراً للأوقية، الخميس الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 14.64 دولاراً للأوقية، لكنها اتجهت إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي، منذ أوائل فبراير 2018.

وارتفع البلاتين 0.4% إلى 780 دولاراً للأوقية، لكنه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2015، فيما ازداد البلاديوم 0.1% إلى 890.5 دولاراً للأوقية، لكنه لايزال على مسار تسجيل هبوط على أساس أسبوعي.