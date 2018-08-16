المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تقارن الميزانية المحكمة بين الدخل والنفقات الخاصة، كما تشكّل دليلاً للادخار. فالميزانيات المصمّمة بذكاء لا تتخطى المصروفات فيها قيمة الدخل، ما يعني أن هناك فائضاً على الدوام يمكن تخصيصه للادخار بشكل منتظم. وتتمثل مزايا الميزانية المُحكمة في المساعدة على وضع خطة مصروفات ملائمة لكل مستويات الدخل، وتوفر أموالاً فائضة لحالات الطوارئ، التي ينبغي الاستعداد لها جيداً لكي لا تعيق المسار المحدد تجاه المستقبل المالي الذي يتطلع له الأفراد، هذا إلى جانب وضع رؤية واضحة للتوقعات على المديين القريب والبعيد استناداً إلى الوضع المالي الحالي، فضلاً عن تفادي الوقوع في الديون، وتعزيز مستقبل مادي مستقر. فالميزانية المحكمة هي بوصلة مالية تمكنك من التخطيط الفعال للحياة المالية، وتمنحك الفرصة للاستقرار المالي مع تحقيق الأهداف التي تتطلع لها، إذ إن الميزانية المحكمة هي الطريقة المثلى للتخطيط المالي والقدرة على التحكم في النفقات وإدارتها وفقاً لمستويات الدخل وخطط الادخار الموضوعة لتحقيق هدف ما.