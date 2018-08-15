11.4 مليار درهم إيرادات «إعمار» خلال النصف الأول

أعلنت «شركة إعمار العقارية»، أمس، عن تحقيق إيرادات بقيمة 11.474 مليار درهم (3.124 مليارات دولار) خلال النصف الأول من عام 2018، بنمو نسبته 46% مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2017، التي بلغت 7.866 مليارات درهم (2.142 مليار دولار).

وأفادت الشركة في بيان لها بأن هذا النمو يأتي مدفوعاً بتحقيق إنجازات نوعية على صعيد تنفيذ الأعمال الإنشائية في المشروعات، بالتزامن مع النمو المستمر في أعمال مراكز التسوق.

ووفقاً للنتائج المالية المعلنة، فقد حققت «إعمار» نمواً بنسبة 18% في صافي الأرباح الذي بلغ 3.344 مليارات درهم (910 ملايين دولار)، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لـ«شركة إعمار للتطوير»، مقارنة بصافي الأرباح المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 2.837 مليار درهم (772 مليون دولار).

ووصل صافي الأرباح بعد احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لـ«إعمار للتطوير» في 2017 إلى 2.981 مليار درهم (812 مليون دولار)، بنمو نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت أعمال «إعمار» في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه إيرادات بقيمة 3.536 مليارات درهم (963 مليون دولار)، بنمو نسبته 17% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 3.016 مليارات درهم (821 مليون دولار).

وخلال الربع الثاني (من أبريل إلى يونيو) من 2018، حققت «إعمار» إيرادات بقيمة 5.888 مليارات درهم ، بنمو نسبته 55% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من 2017 التي بلغت 3.794 مليارات درهم.

وسجل صافي الأرباح في الربع الثاني من 2018 نمواً بنسبة 16% إلى 1.679 مليار درهم (457 مليون دولار)، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لـ«إعمار للتطوير»، فيما بلغ صافي الأرباح بعد احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام للشركة 1.48 مليار درهم (403 ملايين دولار)، بنمو نسبته 2% مقارنة بأرباح الربع الثاني من 2017 والبالغة 1.453 مليار درهم (396 مليون دولار).

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبار، إن الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من العام يمثل انعكاساً لقوة اقتصاد دبي، والاهتمام المتنامي بالمدينة من قبل المستثمرين العالميين والسياح على حد سواء.

وأضاف أنه في الوقت الذي سجلت أعمال الشركة في القطاع العقاري نمواً إيجابياً مع إطلاق عدد من الوجهات السكنية الجديدة في دبي، فقد استفادت أعمال الشركة في مراكز التسوق والضيافة والترفيه من تنامي أعداد السياح الزائرين للمدينة بالتزامن مع ارتفاع حجم الإنفاق المحلي. وتابع: «يبقى تركيزنا موجهاً نحو تطوير أصول عقارية مميزة، وتعزيز إمكاناتنا في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح».

دبي ــ الإمارات اليوم