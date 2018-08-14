«الإمارات الإسلامي»: تحويل الأموال عبر الإنترنت إلى باكستان

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن إطلاق خدمته «كويك ريميت» لتحويل الأموال عبر الإنترنت إلى باكستان في غضون 60 ثانية.

وأفاد في بيان له أمس بأنه يمكن للمتعاملين معه عبر هذه الخدمة، إجراء التحويلات إلى أحد حسابات «بنك فيصل» في باكستان خلال أقل من دقيقة، والتحويل إلى البنوك الباكستانية الأخرى في غضون ساعة. وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، وسيم سيفي، إن خدمة «كويك ريميت» تتيح تقديم منصة آمنة وسريعة وسهلة لإرسال الأموال إلى باكستان.

وكشف أن «الإمارات الإسلامي» يعمل على توسيع نطاق خدمات «كويك ريميت» لتصل إلى بلدان ومتعاملين من جنسيات أخرى، وذلك في أعقاب إطلاق الخدمة إلى الهند، بالتعاون مع بنك «إتش دي إف سي». ووفقاً لـ«الإمارات الإسلامي»، تعد باكستان من بين ثلاث دول تتصدر قائمة تلقي أعلى تحويلات من دولة الإمارات وبقية دول العالم. ووفقاً لإحصاءات البنك المركزي الباكستاني، فقد بلغ حجم التحويلات التي تلقتها باكستان من الخارج نحو 19.3 مليار دولار في السنة المالية 2017.