20 سبتمبر آخر موعد لتسلّم طلبات الترشح لجائزة «أفكار الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت «مجموعة دبي للجودة» استقبال طلبات الترشح للدورة السابعة لجائزة «أفكار الإمارات»، وسيتم الإعلان عن الفائزين في «مؤتمر أفكار الإمارات» الذي سيعقد بتاريخ 29 أكتوبر المقبل، تحت شعار «زايد المبتكر الأول»، لافتة إلى أن آخر موعد لتسلّم الطلبات هو 20 سبتمبر المقبل.

وتقام الدورة السابعة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وقالت رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، فاطمة بطي المهيري: «نحرص على تنظيم مؤتمر وجائزة أفكار الإمارات سنوياً، لترسيخ ثقافة الابتكار كي تصبح عادة حكومية وممارسة يومية وثقافة مؤسسية تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات لعام 2021، وتماشياً مع توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من منطلق الإيمان بأهمية تعزيز الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتطوير منظومة العمل في المؤسسات محلياً وعالمياً، واعتماد وتطبيق أحدث الممارسات للتميز والجودة على مستوى الأعمال، بهدف تعزيز مكانة الإمارات ضمن أكثر دول العالم ابتكاراً». وأضافت: «يظهر المؤتمر في حُلة جديدة العام الجاري، إذ يقبل طلبات الترشح إلكترونياً من قبل المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات وعدم اقتصاره على المواطنين فقط، لإبراز دور الكوادر البشرية من خلال إيجاد منصة إماراتية إبداعية تحفيزية لكل الجنسيات المقيمة».

وتابعت: «لضمان شفافية التقييم في المسابقة، نحرص على التنوّع والتميز في عرض آليات المؤتمر وتناول الابتكار من جوانب مختلفة، إذ نعتمد طرق التقييم القائمة على معايير برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وبذلك نحرص على توفير منصة متميزة للابتكار والمضي قدماً بمخرجات يتم تطبيقها وفقاً لمتطلبات المؤسسات والأفراد».