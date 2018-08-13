«محاكم مركز دبي المالي» توقّع مذكرة إرشادية مع المحكمة العليا في هونغ كونغ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي مذكرة إرشادية مع المحكمة العليا لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصَة في الصين، كخطوة مهمة تدعم سعيها لتوطيد آفاق التعاون مع مراكز تسوية المنازعات في الصين.

وتشكل المذكرة آلية عمل تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير أرقى درجات اليقين القانوني، فضلاً عن دورها دليلاً تقنياً للأوساط القانونية ومجتمعات الأعمال الدولية، للاعتراف وتنفيذ أحكام تحصيل الأموال في المركز وهونغ كونغ.

ووقّع المذكرة رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، مايكل هوانج، ورئيس المحكمة العليا في هونغ كونغ، القاضي أندرو تشيونج، بحضور الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، آمنة العويس.

وقال هوانج: «دخلت الإمارات والصين مرحلة جديدة من العمل المشترك العام الجاري، ولن تقتصر ثمار التعاون الجديد مع (المحكمة العليا في هونغ كونغ) على توفير الإرشاد للأطراف المترافعة بدعاوى تجارية أمام محكمتَينا، بل ستمتد إلى تعزيز مستويات الأمن التجاري للشركات والمستثمِرين الصينيين والدوليين، بما يضمن المشاركة في تحقيق النمو بهونغ كونغ والصين عموماً».