نور بنك يطلق «نور ولث» لتلبية متطلبات أصحاب الثروات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن نور بنك عن إعادة إطلاق خدماته المصرفية، تحت مظلة علامته التجارية الجديدة «نور ولث».

وأفاد البنك، في بيان أمس، بأن من شأن هذا الإطلاق أن يقدم خدمات إدارة ثروات أكثر تميزاً لتلبية احتياجات أصحاب الثروات، لافتاً إلى أن «نور ولث» تمثل نموذجاً حصرياً وشاملاً لخدمة المتعاملين، يقوم على إدارة المتطلبات المالية الشخصية ومتطلبات الأعمال لمتعاملي البنك.

وأوضح أنه في إطار برنامج «نور ولث»، فإنه يمكن للمتعاملين من أصحاب الثروات الاستفادة من مجموعة منتجات استثمارية، وحلول إدارة الثروات المخصصة، والخدمات المصرفية الدولية، وحلول التمويل العقاري، ومميزات حصرية لأنماط الحياة. كما سيعمل مديرو العلاقات المتخصصون في «نور ولث» على مساعدة المتعاملين على تأسيس محافظ استثمارية قوية، بناءً على قابلية المخاطرة وأهدافهم المالية.

وقال رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في نور بنك، مفضل كاجيجي، إن إطلاق «نور ولث» يأتي تماشياً مع استراتيجية الأعوام الخمسة في البنك، التي تركز على خدمة مجتمع أصحاب الثروات المتنامي في الإمارات. وأكد أن البنك يتمتع بقدرة فريدة على توفير خدمات إدارة ثروات شاملة ومميزة تلبي الاحتياجات المالية لعملائنا المميزين، مشدداً على تجاوز الحلول المصرفية التقليدية لتقديم حلول إدارة ثروات مخصصة ومبنية على المحافظ لخدمة المتعاملين بشكل أفضل. بدوره، قال رئيس قسم إدارة الثروات في نور بنك، رينوي كوندوكولام، إن خدمة «نور ولث» تحظى بمجموعة متكاملة من حلول إدارة الثروات، التي تترافق مع أسعار تفضيلية ومميزات رائعة لأنماط الحياة، يستفيد منها المتعاملون من أصحاب الثروات.

وأضاف: «تركز (نور ولث) على تقييم الأصول الشخصية وأصول الأعمال لدى المتعاملين بشكل شامل، ثم تقوم بهيكلة المحافظ عبر توظيف المنتجات والخدمات المالية المناسبة لهم».

يذكر أن إطلاق «نور ولث» يتزامن مع إطلاق «نور آرت»، وهي مبادرة من «نور ولث» تهدف إلى الترويج للفنون الإماراتية والفنانين الإماراتيين وغيرهم من المواهب عالمياً. وسيستعرض معرض «نور آرت»، الواقع في فرع نور بنك بشارع الشيخ زايد، أعمالاً فنية حصرية لعدد من الفنانين الإماراتيين والعالميين.