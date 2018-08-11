11 نصيحة لكيفية التخطيط المالي قبل الاستثمار بأسواق المال

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، ضرورة أن يقوم المستثمر بالتخطيط المالي الجيد، عند الاستثمار في أسواق المال، لاسيما أن عنصر المخاطرة هو عنصر أساسي عند التعامل مع أسواق الأسهم.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن التخطيط المالي يجب أن يقوم به جميع المستثمرين، أفراداً ومؤسسات، وبغضّ النظر عن حجم الأموال المستثمرة، مؤكدة أنه على كل فرد أن يتعلم أساسيات التخطيط المالي، وذلك كطريقة تساعده في تنظيم حياته وتجنّبه الكثير من العثرات. ولفتت إلى أنه قبل البدء بعملية الاستثمار في الأوراق المالية، لابد من القيام بتحديد مقدار المال المطلوب للاستثمار، وتحديد النسبة المطلوبة للعائد على المدخرات والاستثمارات، وتحديد المخاطر بجانب الأهداف الاستثمارية، ووضع استراتيجية الاستثمار والخطة المناسبة للاستثمار، لتبدأ بعد ذلك خطوات التخطيط المالي.

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