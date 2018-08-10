26.8 مليون درهم صافي أرباح بنك الإمارات للاستثمار النصفية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات للاستثمار خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة 5.6%، ليصل إلى 26.85 مليون درهم، مقارنة مع 25.43 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.

وحقق البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً في صافي الأرباح بنسبة 33.3%، ليصل إلى 11.81 مليون درهم، مقارنة مع 8.86 ملايين درهم خلال الربع الثاني من عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، خالد سفري: «نجح البنك على مدار الأشهر الستة الأولى من عام 2018 في الحفاظ على أدائه الإيجابي، مسجلاً نتائج مالية جيدة عبر مختلف أقسامه، حيث واصلنا تعزيز محفظة منتجاتنا وخدماتنا بهدف تزويد عملائنا بحلول مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم الشخصية».