5 شهادات «آيزو» لهيئة التأمين خلال 2018

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة التأمين عن حصولها على خمس شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، في مجالات «المسؤولية المجتمعية، إدارة الشكاوى، تقنية المعلومات، الابتكار، الصحة والسلامة المهنية».

وأفادت الهيئة بأن حصولها على شهادات «آيزو» يعبّر عن الجهود المشتركة التي قامت بها جميع الإدارات وفرق العمل على مستوى الهيئة، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للمعايير، مع تأكيد أن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية وطنية واضحة، وسعيها الدائم لتبوؤ المراكز الأولى في جميع مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التأمين، الأمر الذي يعزز المكانة الجاذبة لدولة الإمارات على المستويين المحلي والدولي. وذكرت أنها حققت خلال هذا العام إنجازاً ملموساً بحصولها على شهادات عدة في مجال الأنظمة الإدارية.