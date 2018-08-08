1.1 مليار درهم صافي أرباح «الدار» في النصف الأول من 2018

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أظهرت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2018 لشركة «الدار» العقارية، تحقيق أداء قوي في نشاطات أعمالها الرئيسة، في وقت وصل صافي أرباح الشركة في النصف الأول إلى 1.1 مليار درهم.

ووفقاً لتلك النتائج، فقد ارتفع إجمالي الأرباح في الربع الثاني من 2018 بنسبة 20% إلى 649 مليون درهم، مقارنة بـ542 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفع إجمالي الأرباح في النصف الأول من 2018 بنسبة 5% إلى 1.4 مليار درهم، مقارنة بـ1.3 مليار درهم في النصف الأول من 2017.

وسجل هامش الربح الإجمالي نمواً بنسبة 46% مقارنة بنسبة 44% في النصف الأول من عام 2017، مدعوماً بارتفاع هامش إيرادات المبيعات في المشروعات وقطع الأراضي.

وأظهرت النتائج المالية للشركة، ارتفاع إيرادات الربع الثاني من 2018 بنسبة 12% إلى 1.5 مليار درهم، مقارنة بـ1.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثاني من 2017. كما ارتفعت إيرادات النصف الأول من 2018 بنسبة 2% إلى ثلاثة مليارات درهم، مقارنة بـ2.9 مليار درهم خلال النصف الأول من 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، طلال الذيابي، إن الشركة تمكنت من تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2018، وإحراز العديد من الإنجازات الاستثنائية، لافتاً إلى أن الشركة واصلت تعزيز سمعتها الموثوقة من خلال بدء تسليم قطع الأراضي والفلل في جزيرة «ناريل»، و«المريف»، و«ويست ياس».

وأضاف: «أثبتت (الدار) مكانتها كأهم شركة عقارية استثمارية في أبوظبي، بعد نجاحها في استكمال واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ العقاري في تاريخ الدولة، وهي الصفقة التي تم إنجازها خلال 60 يوماً من تاريخ الإعلان عنها، وقد أضافت 3.6 مليارات درهم إلى استراتيجية التشغيل وأصول المشروعات التطويرية ضمن محفظتنا».