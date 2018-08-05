«دبي للعقارات»: 60 رصيفاً في مرسى «قرية الثقافة» على «خور دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

عينت «شركة دبي للعقارات»، شركة «آرت مارين» البحرية، كمشغل حصري لمرسى «قرية الثقافة» الواقع بين جسر القرهود ومعبر الخليج التجاري على «خور دبي»، ويضم 60 رصيفاً، ومجهز لاستقبال مراكب يصل طولها إلى 50 متراً، كما يضم أرصفة أكبر مخصصة لليخوت التجارية.

وتنص الاتفاقية الجديدة مع «آرت مارين»، على إدارة الشركة منشآت المرسى بشكل كامل، ويشمل ذلك المياه والرصيف، فضلاً عن المرافق والخدمات المكملة، مثل موقف السيارات الخاص، والتنقل بسيارات النادي للأعضاء، والمساعدة الكاملة.

وقال المدير التنفيذي للمبيعات وعمليات المبيعات في «دبي للعقارات»، مروان الكندي، إن «دبي للعقارات» تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي كمدينة للمستقبل، وتعزيز تحولها إلى مركز رئيس للسياحة البحرية، وتماشياً مع هذه الأولوية، لافتاً إلى توسعة محفظة مشروعات الشركة البحرية مع إطلاق عملياتها في مرسى «قرية الثقافة»، إضافة إلى مراسي «مارينا»، أول رصيف يعمل بكامل طاقته على «قناة دبي المائية».

بدوره، قال المدير التنفيذي للعمليات في «آرت مارين»، برونو ماير: «يتيح لنا المشروع الاستفادة من منهجنا الاستراتيجي في الأعمال، وخبرتنا الكبيرة في خدمة المتعاملين، والسياحة البحرية واليخوت، مع مواصلتنا العمل على إنشاء واحدة من أرقى وجهات اليخوت وأبرزها في المنطقة».

وتعدّ «قرية الثقافة» من مشروعات «دبي للعقارات» الواقعة على طول خور دبي.