1.5 تريليون درهم تجارة الامارات غير النفطية بنهاية 2017

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أظهرت أحدث البيانات النهائية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة "تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية"، بلغت خلال العام الماضي ما قيمته 1.527 تريليون درهم بنهاية العام 2017، منها 400 مليار درهم قيمة إعادة التصدير و181 مليار درهم قيمة الصادرات و946 مليار درهم قيمة الواردات، بحسب تقرير تجارة الإمارات مع العالم، الصادر أمس عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

وأظهرت البيانات أن الدول الأسيوية غير العربية استحوذت على 46.3 % من التبادل التجاري غير النفطي للدولة خلال العام الماضي بقيمة 707.4 مليار درهم، وتلتها الدول الأوربية بنسبة 18% وبقيمة بلغت 275.2 مليار درهم.

وفي المركز الثالث حسب هذه القائمة، بلغت حصة دول التعاون من التبادل التجاري غير النفطي مع الدولة العام الماضي بنسبة 10.9 % وبقيمة 166.9 مليار درهم موزعة بين 116.3 مليار درهم إجمالي الصادرات و50.6 مليار درهم قيمة الواردات، وتلتها دول أمريكا بقيمة 149.2 مليار درهم وبنسبة 9.7 %، والدول العربية بقيمة 119.58 مليار درهم وبنسبة 7.8% ، والدول غير العربية في أفريقيا بقيمة 93 مليار درهم وبنسبة 6%، والدول المحيطية بقيمة 14.13 مليار درهم، وبنسبة أقل من 1%، ودول أخرى بقيمة تتجاوز ملياري درهم .

وأشار التقرير إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الماضي بلغ 384.6 مليار درهم والثاني 371.9 مليار درهم والثالث 374.7 مليار درهم، والرابع 395.7 مليار درهم، لافتاً إلى أن شهر ديسمبر جاء في المركز الأول للتبادل التجاري غير النفطي بقيمة 139.7 مليار درهم ، فيما جاء يونيو في المركز الأخير بقيمة 111.1 مليار درهم.

وحسب تصنيف أهم الدول في التبادل التجاري غير النفطي للإمارات العام الماضي، جاءت الصين في المركز الأول بقيمة 195.63 مليار درهم مستحوذة على نسبة 12.8 % من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي للدولة، وتلتها الهند بقيمة 127.6 مليار درهم وبنسبة 8.3%، وأمريكا بقيمة 112.2 مليار درهم وبنسبة 7.3%، والسعودية في المركز الرابع بقيمة 79.2 مليار درهم وبنسبة 5.18%.

كما بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي للدولة العام الماضي مع دول الإسكوا 266.8 مليار درهم ودول الكوميسا 62.2 مليار درهم.