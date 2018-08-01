سعر البنزين يرتفع فلساً واحداً خلال أغسطس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تسجل أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة ارتفاعاً طفيفاً قدره فلساً واحداً اعتباراً من اليوم الأربعاء الأول من أغسطس، فيما انخفض سعر وقود الديزل ثلاثة فلوس، وذلك بحسب أسعار الوقود التي قررتها لجنة تحديد أسعار الوقود ونشرتها شركات توزيع الوقود على مواقعها الإلكترونية، أمس.

وتم تحديد سعر لتر وقود «سوبر 98» بـ2.57 درهم، مقارنة مع 2.56 درهم خلال يوليو الماضي، بزيادة قدرها فلس. كما تم تحديد سعر لتر وقود «خصوصي 95» بـ2.46 درهم مقارنة مع 2.45 درهم خلال يوليو، وسعر لتر وقود «إي بلس 91» بـ2.38 درهم مقارنة مع 2.37 درهم خلال يوليو.

وانخفض سعر لتر وقود الديزل ثلاثة فلوس ليبلغ 2.63 درهم مقارنة مع 2.66 سجلها في يوليو.