12 شركة سعودية تطلق عقوداً مستقبلية على أسهمها في «ناسداك دبي» سبتمبر 2018

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت بورصة ناسداك دبي، أمس، عن أسماء 12 شركة سعودية ستطلق عقوداً مستقبلية على أسهمها في سبتمبر 2018.

وافادت البورصة في بيان لها، أمس، بأن هذه الشركات السعودية الـ12 تعدّ نخبةً من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط، التي يتركز نشاطها في قطاعات متعددة تشمل: العقارات، والبتروكيماويات، والخدمات المصرفية والنقل.

وأضافت أن «مجموع القيمة السوقية لهذه الشركات يبلغ 859 مليار ريال سعودي (229 مليار دولار)، وهو ما يمثل 43% من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية (تداول)، الذي يعدّ أحد أكبر أسواق الأوراق المالية في المنطقة».

وتشمل هذه الشركات: الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، شركة المراعي، شركة دار الأركان للتطوير العقاري، شركة اتحاد اتصالات، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، شركة التعدين العربية السعودية، شركة الإسمنت السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، ومجموعة الطيار للسفر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي: «يسرنا أن نقدم للمستثمرين منتجات جديدة توفر مدخلاً فريداً لأسواق المال في المنطقة، التي تدعم قدراتهم على القيام بدور نشط وفاعل».

وستتيح عقود «ناسداك دبي» المستقبلية للمستثمرين، تحقيق الأرباح، سواء في ظل ارتفاع أسعار الأسهم أو انخفاضها، ما يحفز زيادة اهتمام المستثمرين بأسواق رأس المال السعودية.

وبحسب البيان، سيتم تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة في «ناسداك دبي» بالريال السعودي، العملة الأساسية للأسهم السعودية.

يذكر ان «ناسداك دبي» أطلقت في سبتمبر من عام 2016 تداول العقود المستقبلية على أسهم سبع شركات مدرجة في الإمارات. ومنذ ذلك الحين، ارتفع هذا العدد إلى 17 شركة في فبراير 2018، كما أضافت البورصة عقوداً مستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي (DFMGI)، وكذلك مؤشر (ADI) لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وفي مايو 2018، أعلنت «ناسداك دبي» أنها ستطلق عقوداً مستقبلية على الأسهم السعودية المفردة.