اقتصادية دبي تصدر أول رخصة تجارية باللغة الصينية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت اقتصادية دبي أول ترخيص تجاري باللغتين العربية والصينية لأحد المستثمرين من الصين، تزامناً مع التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والصين الشعبية، لتحقيق أهداف متعددة نوعية ذات قيمة مضافة للبلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأكدت اقتصادية دبي، أن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لمساعي حكومة إمارة دبي في توفير أرقى الخدمات للمستثمرين الصينيين من أصحاب الرخص والراغبين في تفعيل استثماراتهم في الإمارة، وتشجيعاً لبقية المستثمرين من أنحاء العالم لمزاولة النشاط الاقتصادي في دبي، فضلاً عن الحرص على توفير مناخ مثالي يرفع ثقة المستثمر، ويحقق مبدأ استدامة الشركات ونمو عائداتها في السوقين المحلية والعالمية.

وتعهدت اقتصادية دبي بأن تكون سباقة في المساهمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لإمارة دبي وعلى مختلف مستوياتها، ونيل رضا المستثمرين وجمهور المتعاملين في الدولة وخارجها.

بدوره، أعرب صاحب الرخصة عن سعادته بهذه الخدمة المتميزة، لافتاً إلى أن إصدار رخصة باللغة الصينية يوفر عليه وعلى العديد من المتعاملين من الصينيين سهولة فهم محتوى الترخيص من اسم تجاري، ونشاط مزاولة، وبيانات أخرى مفيدة لجميع الأطراف.