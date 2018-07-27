2.33 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» النصفية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أفاد بنك أبوظبي التجاري بأنه حقق صافي أرباح عن نتائجه المالية عن النصف الأول من عام 2018، بلغت 2.332 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 10%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

وأشار البنك، في بيان أمس، إلى ارتفاع إجمالي صافي الدخل من الفوائد والتمويل الإسلامي بنسبة 9%، ليصل إلى 3.612 مليارات درهم.

كما ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 7%، ليصل إلى 4.643 مليارات درهم.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 6%، لتصل إلى 3.097 مليارات درهم. وبلغت المخصصات العامة 770 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 5%.

وحافظ إجمالي الدخل من غير الفوائد على مستواه عند 1.030 مليار درهم، كما بلغ صافي هامش الفوائد 3.11%، مقارنة مع 2.88% بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وبلغت نسبة الكلفة إلى الدخل 33.3% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 32.5% بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، محافظة على مستواها ضمن النطاق المستهدف.

وبلغت كلفة الأموال خلال النصف الأول من العام الجاري 1.74%، بعد أن كانت 1.46% خلال النصف الأول من العام الماضي، بما يتماشى مع معدلات الفوائد السائدة في الأسواق.

وتحسنت كلفة المخاطر خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 0.68% مقارنة بنسبة 0.81% بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 2.7% بنهاية النصف الأول من عام 2018، مقارنة مع 2.1% بنهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 145.9% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بعد أن كانت 162.9% بنهاية عام 2017.

وارتفعت إيداعات المتعاملين قليلة الكلفة (في الحسابات الجارية وحسابات التوفير) بنسبة 5% عما كانت عليه بنهاية عام 2017 لتصل إلى 75 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، عيسى محمد السويدي، إن «النتائج المالية خلال النصف الأول من العام الجاري جاءت لتعكس الأداء القوي للبنك في مختلف قطاعات الأعمال، وقدرته على تحقيق النمو ومواجهة المتغيرات من عام إلى آخر».