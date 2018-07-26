«موانئ دبي العالمية» توقع عقد امتياز لتطوير مركز لوجستي في مالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت مجموعة «موانئ دبي العالمية» عقد امتياز لمدة 20 عاماً، قابلاً للتجديد تلقائياً، لمدة 20 عاماً أخرى، لتطوير وتشغيل مركز لوجستي متطور خارج العاصمة باماكو في جمهورية مالي. وسيشكّل المركز منصة لوجستية متعددة الوسائط، مزودة بمستودعات برية للحاويات، ومحطات شحن ستسهّل تصدير السلع واستيرادها.

وأشارت المجموعة، في بيان أمس، إلى أن «مركز مالي اللوجستي» يقع على الطريق الرئيس الممتد من داكار في السنغال إلى باماكو، وعلى مقربة من خط (باماكو- داكار للسكة الحديدية). وسيتمتع المركز بالقدرة على مناولة 300 ألف حاوية، وأربعة ملايين طن من البضائع العامة والسائبة.

وتبلغ قيمة الاستثمار المبدئي - في المرحلة الأولى من المشروع - نحو 50 مليون دولار أميركي، وستتضمن محطة شحن داخلية للحاويات، ستدعم نمو الاقتصاد المالي، عبر تسهيل عمليات استيراد وتصدير البضائع. ومن المتوقع أن يستغرق العمل في إنجاز المرحلة الأولى، التي تنطلق عام 2019، نحو 18 شهراً.

وبموجب الاتفاق، ستزود «موانئ دبي العالمية» حكومة مالي بثلاثة قطارات، لدعم حركة البضائع والمسافرين على طول خط (باماكو- داكار للسكة الحديدية).

وسيعمل «مركز مالي اللوجستي»، أيضاً، على تقليل الوقت اللازم لمعالجة دخول المنتجات إلى السوق في مالي على نحو ملموس، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تذليل العقبات أمام حركة التجارة والنمو الاقتصادي للبلد.

كما ستوفر «موانئ دبي العالمية»، بموجب الاتفاق، الخدمات الإلكترونية المتكاملة، من خلال منصة التعاملات الإلكترونية غير الورقية، لتسريع حركة البضائع وتيسير التجارة.

وقع اتفاقية الامتياز في دبي، أخيراً، الرئيس التنفيذي ومدير عام «موانئ دبي العالمية» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سهيل البنا، ووزير النقل في جمهورية مالي، مولاي أحمد بوبكر، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.