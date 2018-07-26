تجنب الاحتيال عبر انتحال الشخصية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يتم انتحال الشخصية عند سرقة معلومات المستخدم، عبر شبكة الإنترنت أو خارجها، من خلال طرق عدة، إذ يلجأ الجُناة إلى الخداع والتلاعب للحصول على المعلومات السرّية، مثل كلمات المرور والرموز السرّية. ويتم استخدام هذه المعلومات لانتحال شخصية الضحية لغرض الوصول إلى الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان لسرقة الأموال، أو استخدام هذه المعلومات لأنشطة جنائية أخرى، فالاحتيال عبارة عن حالة يقوم بها فرد أو مجموعة بأنشطة غير قانونية أو غير نزيهة، لغش الآخرين بغرض المكسب المالي. لذا ينبغي الحرص على أمن المعلومات الشخصية، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع جهات اتصال مجهولة في أي حال من الأحوال، بما في ذلك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ويتعيّن عليك دوماً التحقق من البريد الإلكتروني للمُرسِل لغرض التحقق من صحة البريد أو اكتشاف أنه مزيّف، مع الحرص على عدم فتح أي روابط مشبوهة أو مثيرة للريبة.