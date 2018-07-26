43.7 مليون مسافر عبر «دبي الدولي» في النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ذروتها، في النصف الأول من عام 2018، لتبلغ 43.7 مليون مسافر، نتيجة الزيادة المضاعفة التي شهدتها حركة المرور في شهر يونيو الماضي.

وحسب التقرير الصادر عن مطارات دبي، أمس، فقد استقبل المطار 43 مليوناً و739 ألفاً و105 مسافرين، خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة مع 43 مليوناً و45 ألفاً و268 مسافراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد شهر يونيو الماضي ارتفاعاً في حركة المرور بنسبة 11.7%، حيث استقبل المطار ستة ملايين و795 ألفاً و492 مسافراً، مقارنة مع ستة ملايين و84 ألفاً و674 مسافراً في الشهر ذاته من عام 2017. وعزت مطارات دبي هذا النمو الكبير للتأثير الذي أحدثه شهر رمضان المبارك في حركة المرور.

وعلى صعيد الأسواق الأكثر تعاملاً مع مطار دبي، فقد سجلت معظم الأسواق الكبرى نمواً قوياً خلال شهر يونيو الماضي، وأظهرت المؤشرات تصدّر مجموعة دول الكومنولث قائمة الدول بنسبة 50.6%، تتبعها أوروبا الشرقية 33.6%، وإفريقيا 20%، وأميركا الشمالية 16.9%.

أما بالنسبة لإجمالي أعداد المسافرين في يونيو الماضي، فقد تصدرت الهند قائمة البلدان، حيث بلغ عدد المسافرين 968 ألفاً و931 مسافراً، أعقبتها المملكة العربية السعودية بواقع 504 آلاف و968 مسافراً، وتلتها المملكة المتحدة بواقع 454 ألفاً و477 مسافراً، وتلتها باكستان بواقع 349 ألفاً و633 مسافراً، ثم الولايات المتحدة الأميركية بعدد 291 ألفاً و391 مسافراً.

وعلى صعيد المدن، تربعت لندن على قائمة المدن، خلال الشهر ذاته، بعدد مسافرين بلغ 280 ألفاً و941 مسافراً، تلتها مدينة مومباي بعدد وصل إلى 195 ألفاً و231 مسافراً، ثم نيودلهي بعدد 173 ألفاً و820 مسافراً.

وعلى صعيد الحركات الجوية في يونيو الماضي، فقد بلغ عدد الحركات الجوية عبر المطار 32 ألفاً و805 حركات، مسجلة زيادة قدرها 6.4% مقارنة مع 30 ألفاً و841 حركة في الشهر نفسه من العام الماضي. أما على صعيد النصف الأول من العام الجاري، فقد شهدت الحركة الجوية انخفاضاً يقدر بنحو 2%، إذ سجلت نحو 201 ألف و784 حركة مقارنة مع 205 آلاف و998 حركة خلال الشهور الستة الأولى من عام 2017.

واستقر معدل الركاب على متن كل رحلة، خلال يونيو 2018، عند عدد 213 راكباً مقارنة مع 203 ركاب خلال الشهر نفسه من عام 2017، مسجلاً بذلك نمواً بلغت نسبته 4.9%.

وعلى صعيد الشحن، تعامل المطار مع 214 ألفاً و612 طناً من البضائع مسجلاً بذلك انكماشاً هامشياً بنسبة 0.5% مقارنة مع 215 ألفاً و668 طناً خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وعلى صعيد الإجمالي بلغ مجموع وزن البضائع التي شهدها المطار، في الفترة بين يناير ويونيو من العام الجاري، مليوناً و268 ألفاً و161 طناً مقارنة مع مليون و302 ألف و911 طناً في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً بلغت نسبته 2.7%.

• %11.7 ارتفاعاً في عدد المسافرين، الشهر الماضي، إلى 6.79 ملايين مسافر.