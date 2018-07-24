أطعمة ينبغي تجنبها خلال السفر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

ذكرت وكالة «فود سيفتي» أنه يمكن تفادي المشكلات الصحية التي قد يواجهها السياح أو المسافرون خلال عطلاتهم من خلال اتباع مجموعة من الإرشادات الصحية، وتجنب عدد من الأطعمة، مثل اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيداً، والدواجن، والمأكولات البحرية، والبيض، إلى جانب الحليب ومنتجات الألبان غير المبسترة، لاسيما الأجبان الطرية، إذ إنها غالباً ما تكون موطناً للبكتيريا المتفشية، فضلاً عن الأغذية المحضرة التي تم تركها غير مبردة ساعات عدة.

وأشارت إلى أن أطباق المأكولات البحرية معروفة بتسببها في مشكلات معوية، لأن الأسماك تتراكم فيها ملوثات من مجموعة متنوعة من المصادر، وبالتالي يحرص على طريقة طهوها جيداً، موضحة أنه سيكون من الحكمة تجنب الطعام البارد، خصوصاً إذا كان من المفترض أن يكون ساخناً.

ولفتت «فود سيفتي» إلى أن معظم المنتجعات تستخدم المياه المفلترة لغسل الخضراوات والفواكه، مشددة على أخذ الحذر عندما تتم عملية الغسل خارج المنتجع.

كما لفتت إلى أهمية تجنب مياه الصنبور، حيث إنه في البلدان النامية، قد تكون المياه ملوثة بالبكتيريا والطفيليات والفيروسات التي تسبب التهاب الكبد والكوليرا وحمى التيفوئيد.

وأضافت أنه يمكن لكمية صغيرة من الماء الملوث أن تصيبك بالمرض، موضحة أن الفواكه تحتوي على طبقة سميكة من القشرة يمكن نزعها، مثل الموز أو البرتقال، إذ يحافظ هذا الغلاف الطبيعي على ثماره طازجة، لكن يمكن أن تجد الملوثات الموجودة على القشرة طريقها إلى الفواكه نفسها، وبالتالي ينصح بالحذر من خلال غسلها بالماء النظيف.

وأفادت «فود سيفتي» بأنه عندما يتم تجميد الطعام، ويذاب قليلاً، ثم يتم تجميده، كما هو الحال مع العديد من الأطعمة المجمدة المتاحة في جميع أنحاء العالم، فإن الطعام يصبح أكثر عرضة لتطوير البكتيريا الضارة، مشيرة إلى أن الأطعمة الآمنة تتمثل في الفواكه والخضروات المطبوخة، واللحوم المطهية جيداً، إضافة إلى منتجات الألبان المبسترة أو الأجبان الصلبة.