«المركزي»: زيادة متوقعة في الطلب على القروض التجارية خلال الربع الثالث

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف مسح الثقة بالائتمان، الذي يجريه المصرف المركزي دورياً كل ثلاثة أشهر، أن «هناك توقعات بتزايد الطلب على القروض التجارية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، على الرغم من توجّه البنوك نحو مزيد من التشديد على شروط منح الائتمان».

وبيّن المسح - الذي نشره «المركزي»، أمس، ويهدف إلى معرفة توجهات الائتمان ومدى الثقة به في السوق المحلية - أن «الربع الثاني من العام الجاري شهد زيادة في الطلب على القروض التجارية في جميع إمارات الدولة، فيما شهد الطلب على القروض الشخصية تحسّناً هامشياً باتجاه العودة إلى المنطقة الإيجابية».

وأضاف المسح أن «الطلب على القروض التجارية، خلال الربع الثاني من عام 2018، سجل ارتفاعاً في كل القطاعات، سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة، إلا أن الزيادة الأكثر أهمية تركزت في طلب الائتمان من قبل الشركات الكبيرة».