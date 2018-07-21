9 تطورات في البيئة الذكية لـ«واحة دبي للسليكون»

المصدر: سامح عوض الله - دبي

كشفت واحة دبي للسليكون عن 9 تطورات لافتة للبيئة الذكية، ضمن أبعاد المدينة الذكية التي طورتها «الواحة» في دبي.

وأوضحت أن البيئة الذكية تأتي تماشيا مع المعايير الخضراء العالمية، كما تتوافق مع أبعاد المدينة الذكية الأخرى من التنقل الذكي، والعيش الذكي، والاقتصاد الذكي، والحوكمة الذكية، وتطوير الموارد البشرية، مؤكدة أن استراتيجية المدينة الذكية ترتكز على 3 محاور رئيسة.

وأشارت «الواحة» إلى أن المحور الأول في استراتيجية «الواحة» هو رؤيتها وجعلها مجمعا ذكيا رائدا، والمحور الثاني هو تطوير مجتمع متكامل ومستدام وسعيد من خلال الابتكار والتعاون والتكنولوجيا، بالإضافة الى أن المحور الثالث يركز على قيم المدينة الذكية من خلال التعاون والابتكار والتكامل.

ولفتت إلى أن الدور الرئيس لها هو العمل كمركز للتميز لاختيار المشروعات وتطوير النماذج وذلك للتأكد من قابلية تطبيقها انسجاما مع مشروع دبي الذكية، مؤكدة على أهمية ربط الهيئات الحكومية في دبي مع مزودي التكنولوجيا، وتكوير نظام بيئي ذكي مستدام ونموذج عملي للتطبيق يساهم في دعم جهود دبي لتطوير مدينة ذكية.

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