الهنود يتصدرون قائمة أهم 25 جنسية أجنبية مستثمرة في دبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت اقتصادية دبي، بأن المستثمرين الهنود تصدروا قائمة أهم 25 جنسية أجنبية مستثمرة في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت بيانات لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي للأشهر الستة الأولى من عام 2018، إلى تسجيل نتائج لافتة في مؤشر تطور دخول الشركات الجديدة للعمل في أسواق دبي.

وأوضحت البيانات التي حصلت الـ«الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن منطقة برج خليفة احتلت المرتبة الأولى في قائمة الأعلى من حيث جذب الرخص المهنية، فيما حلت منطقة نايف أولاً من حيث عدد الرخص التجارية.

وأكدت اقتصادية دبي أن هذه النتائج توضح استدامة أعمال الشركات في الإمارة، وتسلط الضوء على طبيعة المناخ الاقتصادي وحركة الشركات بما يعكس واقع الأعمال في دبي.

يشار إلى أن قائمة أهم 25 جنسية أجنبية من المستثمرين الجدد الذين دخلوا دبي خلال النصف الأول من العام 2018 تضمنت: الهند، باكستان، مصر، الصين، بريطانيا، السعودية، الأردن، سورية، بنغلاديش، لبنان، كندا، السودان، أميركا، فرنسا، الفلبين، أفغانستان، الكويت، العراق، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، روسيا، أستراليا، عُمان، إثيوبيا.

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