18.8 % زيادة في صافي أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» النصفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفصحت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، محققة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 6.68 مليارات درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زاد صافي الأرباح إلى 965 مليون درهم بعد خصم حقوق الامتياز بنمو نسبته 18.8%.

وأعلنت الشركة في بيان أمس، عن مقترح مجلس الإدارة لتوزيع 589 مليون درهم كأرباح نصف سنوية لمساهميها بواقع 13 فلساً لكل سهم، شريطة موافقة الجمعية العمومية المزمع انعقادها في سبتمبر المقبل والجهات المختصة.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11.2%، لتصل إلى 2.86 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وفي الربع الثاني من العام الجاري، حققت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 2.9% إلى 3.35 مليارات درهم مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، في حين ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.7% إلى 1.41 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد الحسيني، إنه «على الرغم من تشبع سوق الاتصالات المحلية نسبياً، إلا أنه يسعدنا الإعلان عن نمو ممتاز في الإيرادات وصافي الأرباح، كما أنه بدا التأثير الإيجابي واضحاً لبرنامج الكفاءة على أرباحنا، وانعكس على نسبة نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل أسرع من الإيرادات».

وأضاف أنه «جراء هذا الأداء المالي يسعدني أيضاً الإعلان عن اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نصف سنوية لمساهميها بواقع 13 فلساً للسهم الواحد، وذلك شريطة موافقة اجتماع الجمعية العمومية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة، عثمان سلطان، إن «(الإمارات للاتصالات المتكاملة) حققت إيرادات جيدة بقيمة 3.35 مليارات درهم في الربع الثاني من العام الجاري، في زيادة بنسبة 2.9% مقارنة بالربع الثاني من عام 2017».

وأوضح أنه «تم دعم النمو المتميز من خلال الأداء القوي في أعمال خدمة الهاتف الثابت، التي ارتفعت بنسبة 9.4% خلال الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي».

وأضاف سلطان أنه «على الرغم من التأثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر في الربع الثاني من العام في إيرادات شريحة الهواتف المتحركة، إلا أنها استقرت عند 1.82 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري، على المستوى نفسه تقريباً بـ1.85 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2017».

وأشار إلى أن «النمو في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة أعلى من 2.9% للإيرادات، يعد مؤشراً إيجابياً لبرنامج الكفاءة وتأثيره في أرباحنا».

وتابع سلطان: «في إطار سعينا المتواصل لتوسيع نطاق محفظة أعمالنا الموجهة لقطاع الشركات، أطلقنا باقات شريحة بيانات الأعمال الجديدة كلياً لمتعاملينا من المؤسسات، التي توفر لهم مستوى أعلى من المرونة».

965 مليون درهم الأرباح الصافية للشركة بعد خصم حقوق الامتياز.