1.2 مليار درهم صافي أرباح «المشرق» في النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغ صافي أرباح بنك المشرق 1.2 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد البنك، في بيان أعلن خلاله نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري والمنتهي في 30 يونيو 2018، بأن الدخل التشغيلي زاد بنسبة 3.7% ليصل إلى 3.1 مليارات درهم.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.4%، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 127 مليار درهم، في حين ازدادت السلف والقروض بنسبة 7.9% مقارنة بديسمبر 2017 لتصل إلى 67.7 مليار درهم.

كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2.3%، منذ بداية العام الجاري، لتبلغ 77.8 مليار درهم، فيما استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى بلغ 87% في نهاية يونيو 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، إن «استراتيجية البنك في التحول القائم على الابتكار أدت إلى تحقيق نتائج مالية قوية، في النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلنا زيادة في صافي الأرباح بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2018».

وأضاف أن «الميزانية العمومية للبنك تؤكد توافر مستويات قوية من السيولة ورأس المال، تفوق بكثير المعايير التنظيمية المطلوبة».