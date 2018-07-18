«آبكو» تطلق من دبي مختبر الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «آبكو العالمية»، شركة الاتصال الأميركية التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن إطلاق مختبر الذكاء الاصطناعي لتطوير الاتصال، لتكون بذلك أول شركة اتصال عالمية تطلق مركز ابتكار فريداً من نوعه من دبي.

وقال رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مأمون صبيح، إن «استثمار الشركة في تقنيات الاتصال المعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يأتي تماشياً مع تركيز دولة الإمارات على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في كل الخطط المستقبلية».

وأضاف صبيح في بيان للشركة، أمس، أنه «تم اختيار الإمارات من خلال مقرنا الإقليمي بمدينة دبي لتكون مركزاً لعملياتنا الدولية الخاصة بتطوير منظومة الاتصال عبر الذكاء الاصطناعي، نتيجة لإيمان شركتنا بالدور الذي اضطلعت به الدولة في هذا المجال المتقدم».

يشار إلى أن المختبر يهدف إلى مساعدة متعاملي الشركة في سرعة تبني حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تستخدم نهجاً علمياً قائماً على البيانات، استناداً إلى معرفة عميقة بكيفية آليات اتصال وعمل الشركات والمؤسسات والأفراد مع المتعاملين.