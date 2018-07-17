«نايف» تتصدر أفضل 10 مناطق جاذبة للمستثمرين في دبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت اقتصادية دبي، بأن منطقة نايف تصدرت قائمة أفضل 10 مناطق جاذبة للمستثمرين والشركات في الإمارة، مع استحواذها على 9% من الرخص التجارية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت أن الرخص التجارية في المناطق الـ10 الأولى الأكثر تفضيلاً للمستثمرين تمثل نحو 55% من إجمالي الرخص التجارية الفعالة في دبي، مشيرة إلى أن منطقة برج خليفة، إلى جانب مناطق الأسواق التقليدية، جاءت كإحدى أهم المناطق الجاذبة للاستثمار والشركات في منطقة الخليج.

بيئة جاذبة أكدت اقتصادية دبي أنها تسعى إلى تعزيز إيجاد بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال تطوير خدمات إصدار وتجديد الرخص التجارية، وخدمات قطاع الترخيص التجاري، بما يعزز عملية بدء الأعمال وتأسيس الشركات التي ترغب في العمل والانطلاق من إمارة دبي. المناطق الـ10 الأكثر تفضيلاً للمستثمرين 1- نايف 2- عيال ناصر 3- المرر 4- برج خليفة 5- البرشاء 6- بورسعيد 7- هور العنز شرق 8- المركز التجاري الأول 9- رقة البطين 10- المرقبات

الأسواق التقليدية

وتفصيلاً، كشفت بيانات حديثة صادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن أهم 10 مناطق جاذبة للمستثمرين وتأسيس الشركات في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات تفوق مناطق الأسواق التقليدية في دبي على وجهات جذب المستثمرين التي تم تطويرها حديثاً في الإمارة، لكن قائمة المناطق الـ10 تضمنت منطقة برج خليفة كإحدى أهم المناطق الجاذبة للاستثمار والشركات في منطقة الخليج، ضمن المناطق التي يفضلها المستثمرون عند اختيار الموقع الملائم لتأسيس شركاتهم.

وأفادت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن الأشهر الستة الأولى من عام 2018، شهدت تسارعاً لافتاً في نشاط الحصول على الرخص التجارية الجديدة وإنشاء الشركات بجميع أشكالها القانونية في إمارة دبي، مبينة أن عدد الرخص التجارية الجديدة في الإمارة بلغ 10 آلاف و622 رخصة خلال النصف الأول من العام الجاري، بمتوسط يصل إلى 1770 رخصة شهرياً، بما يعادل رخصة كل خمس دقائق خلال أيام وساعات العمل الرسمية لاقتصادية دبي.

موقع استراتيجي

وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين لايزالون يعتبرون أن منطقة نايف في ديرة تعد الأكثر جذباً لهم لما توفره من موقع استراتيجي قريب من المطار والموانئ والمراكز التجارية الكبرى، مؤكدة أن منطقة نايف تعد وجهة مهمة لتجارة التجزئة في دبي، كما تعد مقصداً سياحياً رائداً مع انتشار أسواقها التقليدية والمناطق الأثرية والتراثية التي تقع في نطاقها. وبحسب إحصاءات اقتصادية دبي، فإن قائمة أفضل 10 مناطق جاذبة للمستثمرين والشركات خلال النصف الأول من العام الجاري شملت إلى جانب «نايف»، مناطق: عيال ناصر، المرر، برج خليفة، البرشاء، بورسعيد، هور العنز شرق، المركز التجاري الأول، رقة البطين، المرقبات.

الرخص الفعالة

وبينت الإحصاءات، أن الرخص التجارية في المناطق الـ10 الأولى الأكثر تفضيلاً للمستثمرين تمثل نحو 55% من إجمالي الرخص التجارية الفعالة في إمارة دبي، لافتة إلى أن منطقة نايف وحدها مثلت نحو 9% من إجمالي الرخص التجارية في الإمارة خلال النصف الأول، فيما مثلت أربع مناطق أخرى إلى جانب نايف هي: عيال ناصر والمرر وبرج خليفة والبرشاء نحو 40% من إجمالي الرخص الفعالة في دبي.

وأظهرت البيانات أن الرخص التجارية الفعالة في مناطق بورسعيد وهور العنز شرق والمركز التجاري الأول ورقة البطين والمرقبات، مثلت نحو 3.6% و3.4% و3.2% و2.9%، و2.8% على التوالي من إجمالي الرخص في الإمارة، مشيرة إلى أن جنسية المستثمرين في تلك المناطق تنوعت بين الجنسيتين الهندية والباكستانية ومستثمرين من السعودية والكويت ومصر والأردن وسورية ولبنان والسودان وأميركا وكندا.