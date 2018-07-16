283 مليون درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» في النصف الأول

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حقق مصرف الشارقة الإسلامي صافي أرباح، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 283 مليون درهم، مقارنة بـ272.9 مليون درهم عن الفتره نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 4%.

وأفاد المصرف في بيان، أمس، بأن إجمالي أصوله ارتفع بنسبة 12% ليصل إلى 42.8 مليار درهم بنهاية النصف الأول لهذا العام، مقارنة بـ38.3 مليار درهم عن نهاية عام 2017.

وبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة للمتعاملين 22.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2018، مقارنة بـ21.7 مليار درهم بنهاية عام 2017، بارتفاع قدره 4.1%، كما ارتفعت استثمارات المصرف بنسبة 20.0%، لتبلغ ستة مليارات درهم، مقارنة بمبلغ خمسة مليارات درهم بنهاية عام 2017.

ونتيجة ذلك، فقد استمر المصرف في اتباع استراتيجيته المتحفظة لإبقاء مستوى السيوله فوق نسبة 22% من إجمالي الأصول، حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 9.5 مليارات درهم، أي ما يعادل 22.2% من إجمالي الأصول، وذلك بنهاية النصف الأول من عام 2018.

وعلى جانب المطلوبات، فقد حقق المصرف نجاحاً كبيراً في استقطاب المزيد من ودائع المتعاملين خلال العام، ليصل إجمالي ودائع المتعاملين إلى 25.7 مليار درهم، بارتفاع قدرة 3.4 مليارات درهم أو 15.2%، مقارنة بـ22.3 مليار درهم عن نهاية عام 2017. وتحسّنت نسبة تغطية المخصصات للتمويلات المشكوك في تحصيلها لتصل إلى 124%، مقارنة بنسبة تغطية 99.8% في نهاية عام 2017.

وعلى صعيد الأرباح، بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 524.2 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام، مقارنة بـ480.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2017، بارتفاع نسبته 9.2%.