1.16 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي» النصفية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، أرباحاً صافية، بلغت 1.163 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما انخفض صافي إيرادات المجموعة بنسبة 1.9% إلى 2.728 مليار درهم.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، انخفضت مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار، خلال النصف الأول من عام 2018، بنسبة 17.2% إلى 315.2 مليون درهم، مقارنة بـ380.8 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2017.

وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 1.2% على أساس سنوي لتصل إلى 101.2 مليار درهم بنهاية يونيو 2018، ليحافظ المصرف على مكانته كأحد أكثر المصارف سيولة في دولة الإمارات، حيث بلغ معدل تمويل المتعاملين إلى الودائع 75.4%.

وواصل المصرف نهجه المحافظ في ما يتعلق بمنح التمويلات وإدارة رأسماله، ما أدى إلى انخفاض قيمة أصول تمويل المتعاملين بنسبة 0.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 76.3 مليار درهم بحلول 30 يونيو 2018.

واستقر معدل كفاية رأس المال بنهاية يوينو الماضي عند 16.83%، مقارنة بـ16.09% في 31 ديسمبر 2017.

وبلغ معدل التسهيلات إلى الأموال المستقرة (المعدل التنظيمي) 81.5% في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ81% في نهاية يونيو 2017.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 0.6% إلى 122.9 مليار درهم، مقارنة بـ122.2 مليار درهم بنهاية يونيو من عام 2017.

إلى ذلك، ارتفع صافي أرباح المجموعة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3.8% إلى 572.7 مليون درهم، مقارنة بـ551.6 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض صافي إيرادات المجموعة في الربع الثاني من 2018 بنسبة 3.1% إلى 1.364 مليار درهم، مقارنة بالربع نفسه من عام 2017.

2.728 مليار درهم إيرادات «المجموعة» في النصف الأول من 2018.