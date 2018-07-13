إدراج أسهم «واحة الزاوية» في سوق أبوظبي

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إنه بعد الاطلاع على القوانين والأنظمة المعمول بها في السوق، تقرر إدراج أسهم شركة واحة الزاوية القابضة للتداول في السوق، تحت رمز «WAZ»، وذلك اعتباراً من تاريخ 18 يوليو الجاري ضمن السوق الثاني، وعليه يوقف التداول بأسهم الشركة خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق. وأضاف البلوشي، في رسالة نشرها موقع السوق، أمس، أن «أي عملية تداول تتم على أسهم هذه الشركة خارج السوق تعتبر باطلة، ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات»، طالباً من جميع إدارات السوق تنفيذ القرار، كلٌّ ضمن اختصاصه.