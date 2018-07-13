«الليرة» التركية تتراجع إلى مستوى قياسي

المصدر: إسطنبول - رويترز

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية، أمس، لتصل إلى 4.9767 ليرات للدولار، قبل أن تقلص خسائرها أمس، بفعل مخاوف تتعلق بالإدارة الاقتصادية والسياسة النقدية في ظل نظام الرئاسة التنفيذية الجديد في تركيا.

وفقدت الليرة نحو 22% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، حيث يخشى المستثمرون من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ودعواته لخفض أسعار الفائدة. وذكرت صحيفة «حريت»، نقلاً عن تصريحات لأردوغان: «أعتقد أننا سنشهد تراجعاً في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة».