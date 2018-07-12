«إمباور» تسدد أقساط قروض بـ175 مليون درهم قبل موعد استحقاقها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن تسديدها مجموعة أقساط قروض نصف سنوية بقيمة 175 مليون درهم (47.5 مليون دولار أميركي) قبل موعد استحقاقها.

وأشارت المؤسسة في بيان أمس، إلى أن هذه القروض تشكل جزءاً من تسهيلات ائتمانية مشتركة من مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والمحلية، بالإضافة لبنك «الإمارات دبي الوطني»، الذي يعد الوكيل للمؤسسة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «اعتمدت (إمباور) استراتيجية الاستثمار في محطات التبريد والبنية التحتية للشبكات بحسب الطلب الفعلي للسوق. وكفل هذا الأمر نمواً مستداماً للشركة وأدى إلى أداء مالي ثابت لها، ونتيجة لذلك، تمكنت (إمباور) على الدوام من تسوية التزاماتها المالية وفقاً للجداول الزمنية، حيث أعربت البنوك والمؤسسات المالية عن تقديرها لاستراتيجيتنا المتعلقة بالأعمال، منوهة بدور استثماراتها في أعمالنا».

وأضاف: «بما أن (إمباور) شركة خدمات ذات تدفقات نقدية طويلة الأجل ومستقرة، تقلل إلى حد كبير من مخاطر التمويل للبنوك والمؤسسات المالية، فقد شهدنا ثقة متزايدة للبنوك والمؤسسات المالية في تمويل قطاع التبريد في الإمارات ولا سيما (مؤسسة إمباور)». وأكد بن شعفار أن من بين إجمالي محفظة القروض التي تبلغ 2.6 مليار درهم تقريباً، قامت (إمباور) بالفعل بتسوية ملياري درهم، الأمر الذي يدل على قوة واستدامة نموذج أعمال المؤسسة وفاعلية استراتيجيتها المالية.