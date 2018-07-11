«مِراس» تطلق سلسلة مشروعات سياحية في حتّا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مِراس»، أمس، عن تدشين سلسلة مشروعات سياحية تنموية غير تقليدية في حتا، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن خطة التنمية الشاملة في حتّا، التي أُعلن عنها رسمياً في عام 2016، والمزمع تنفيذها على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

المرحلة الثانية أوضحت شركة «مِراس» أن المرحلة الثانية من خططها في حتا تضم مجموعة من المشروعات المميزة في قطاعي الضيافة والتجزئة، التي ستسهم في تعريف السياح القادمين من الإمارات والمناطق المجاورة والعالم بالثقافة الإماراتية الأصيلة. وأشارت إلى أن المشروعات الحالية والمستقبلية تمزج بين المواد الحديثة والمستدامة، إضافة إلى التصاميم التي تتميز بلمساتها وشخصيتها الخاصة. «مِراس» تعتزم إنشاء مركز مغامرات متنوع يكون بمثابة مركز تفاعلي للسياح.

وقالت «مِراس» في بيان إنها اعتمدت منهجية العمل بوضع خطة استراتيجية لتنفيذ هذه المشروعات بمعايير عالمية ومستدامة، من خلال الاستثمار في الموارد المتاحة، وتصميم هذه المشروعات بما يتوافق مع البيئة الطبيعية وتعزيزها دون المساس بسلامتها الجيولوجية أو التأثير سلباً فيها.

وأضافت أن المشروعات الجديدة تهدف بتنوعها إلى دعم القطاعات الحيوية في حتّا، وتعزيز جاذبيتها كوجهة مميزة للسياحية البيئية في المنطقة، مشيرة إلى أن من المقرر افتتاح المرحلة الأولى لهذه المشروعات في الربع الأخير من العام الجاري.

وقال رئيس مجموعة «مِراس»، عبدالله الحباي، إن «حتّا تشتهر بطبيعتها الخلابة المتميزة بسلسلة الجبال الشاهقة، وسدود المياه والوديان والمزارع»، لافتاً إلى أن «هذه المشروعات تعكس التزام (مِراس) بإثراء المشهد السياحي والثقافي والاقتصادي من خلال تطبيق رؤية قيادتنا الحكيمة، الرامية إلى استحداث فرص تنموية فاعلة، تصب بشكل مباشر في خدمة وسعادة المواطن، عبر إيجاد فرص اقتصادية جديدة للشباب والشركات ورواد الأعمال، لتلبي حاجات وتطلعات أهل حتّا».

وأضاف أن «دعم وتعزيز التكامل بين قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة والنقل يعد المحرك الأهم لتحويل هذه الوجهة التي تحظى بشعبية واسعة إلى منطقة عالمية المستوى، توفر للزائرين والعائلات تجربة ترفيهية سياحية متنوعة ومختلفة».

وتابع: «اعتمدنا في منهجية العمل على الشراكة الفاعلة بين (مِراس) وأهل حتّا، انطلاقاً من التزامنا بتلبية تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال تطوير حتّا لتكون مجهزة لاستقبال المزيد من الزوار، وقضاء العطلات السياحية بمختلف عروضها، والتعرف إلى الموروث التاريخي والاجتماعي والثقافي في حتّا، والاستمتاع بتجربة التسوق للمنتجات الزراعية والحرفية المحلية، إضافة إلى تجربة الطعام الإماراتي بطابع حتّا المميز».

وأوضح أنه «كمرحلة أولى، تم الانتهاء من تشييد لافتة عملاقة كرمز سياحي يحمل اسم حتّا على ارتفاع 450 متراً تقريباً في وسط الجبال المعروفة باسم جبال الحجر، كما سيتم إنشاء مركز مغامرات متنوع، يكون بمثابة مركز تفاعلي للسياح، بحيث يستقطب محبّي الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار، ويكون بمثابة صلة وصل بين الزوار والمرشدين السياحيين من أهل حتّا».

وبيّن أن «المشروعات النوعية الأخرى التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، تشمل 20 غرفة فندقية جبلية بطراز معماري مميز، تتوزع في أنحاء مختلفة بين الجبال»، مشيراً إلى أنه «سيتاح للزوار فرصة الاستمتاع بالتخييم والإقامة في غرف فندقية ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تم تصميمها وتنفيذها من خلال تحويل مقطورات خاصة لغرف فندقية وسط الجبال وعلى ضفاف سدود حتّا».