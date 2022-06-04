تراجع سعر عملة بيتكوين إلى 29 ألفاً و571 دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 0.2% إلى 29 ألفا و571 دولار منذ الساعة الخامسة مساء أمس الجمعة، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 1.4%، حيث يتم تداولها بين 29 ألفا و466 دولار و29 ألفا و863 دولار.

وانخفضت بيتكوين الآن بنسبة 57% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار.

وخسرت عملة بيتكوين 5.4% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 36% حتى الآن هذا العام.

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