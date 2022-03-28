هل بدأ مارثون العملات الرقمية بعد وصول بتكوين 47 ألف دولار ؟

المصدر: أمل المنشاوي - أبو ظبي

وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الربع الثاني من العام الجاري تداولت العملة الأهم في سوق العملات الرقمية بتكوين صباح اليوم حول 47 ألف دولار مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ ليلة رأس السنة الماضية ونموا أعلى من 5 % ، كما شهدت العديد من العملات الرئيسية مثل ايثريوم وبي إن بي وغيرها ارتفاعات راوحت بين 3.5 إلى 5 % أما العملات الصغيرة فسجل بعضها ارتفاعات بأكثر من 50 %.

ومنذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا ارتفعت بتكوين بقرابة 35 %.

وينتظر أن تشهد سوق العملات الرقمية زخما كبيرا خلال الربع الثاني من العام الجاري وسط تواتر الأخبار عن قيام صناديق استثمارية عالمية بالدخول فيه إضافة إلى نية العديد من الدول وضع بنية تشريعية وتقنية وأطر قانونية لضمان مشروعية التعاملات فيه لاسيما في ظل تنامي مستويات التضخم عالميا.

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