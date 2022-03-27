ارتفاع سعر عملة بيتكوين إلى 44 ألفاً و635 دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة إلى 44 ألفا و635 دولار عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش مقارنة بـ 44 ألفا و591 دولار عند الساعة الخامسة مساء أمس السبت، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 5ر1%، حيث يتم تداولها بين 44 ألفا و286 دولار و44 ألفا و947 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 35% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر الماضي عند 68 ألفا و992 دولار .

وأضافت عملة بيتكوين 8ر4% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 7ر3% حتى الآن هذا العام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news