تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية إلى 44 ألفاً و283 دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 5ر0% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 44 ألفا و283 دولار في الساعة 10 من صباح اليوم السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 1ر1%، حيث يتم تداولها بين 44 ألفا و113 دولار و44 ألفا و293 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 36% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار.

وأضافت عملة بيتكوين 6ر7% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 4ر4% حتى الآن هذا العام.

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