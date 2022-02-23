«باينانس» تستعرض من «متحف المستقبل» عالم العملات المشفرة

المصدر: دبي ■ وام

يستضيف متحف المستقبل، في دبي غداً، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باينانس»، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، تشانبينج زاهو، ضمن الجلسة الحوارية الأولى، في سلسلة حوارات نوعية ينظمها المتحف مع عدد من أبرز الخبراء والعلماء والمختصين في شؤون المستقبل، تحقيقاً للأهداف المرسومة له ليكون منصة لدراسة المستقبل وتصميم أفكاره وخلق نقاشات علمية معمّقة حول اتجاهاته في كل القطاعات العلمية والتنموية.

ويستعرض زاهو، في حواره المتاح مجاناً للجميع شرط التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني، تجربته التي بدأت من خلال بناء أنظمة التداول واسع النطاق لصالح شركات الوساطة المالية في بورصات وول ستريت قبل أن يطلق «باينانس»، التي وصلت قيمة التداولات عليها إلى تريليوني دولار.

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