ارتفاع سعر عملة بيتكوين إلى 42 ألفاً و552 دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.6% منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 42 ألفا و552 دولار في الساعة 10 من صباح اليوم الأحد في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته2%، حيث يتم تداولها بين 41 ألفا و867 دولار و42 ألفا و714 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 38% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار .

وفقدت عملة بيتكوين 3.8% من قيمتها في الأسبوع الماضي و8.2% حتى الآن هذا العام.

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